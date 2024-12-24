SON DAKİKA HABERİ: Teğmenler için karar günü 16 Ocak
SON DAKİKA HABERİ: Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninin ardından teğmenlerin kılıçlı yemin soruşturmasında dosyanın görüşüleceği Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) 16 Ocak 2025 saat 14.00'te toplanacak.
Son dakika haberi! Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninin ardından teğmenlerin kılıçlı yeminine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Milli Savunma Bakanlığı, Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilen 5'i teğmen 8 askeri personel hakkında açıklama yaptı.
Bakanlık, Kurul'un karar için 16 Ocak saat 14.00'te toplanacağını bildirdi.
NE OLMUŞTU?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” sloganı atan Kara Harp Okulu birincisi Ebru Eroğlu'nun da bulunduğu 5 teğmen, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.
Bakanlık kaynakları, "İsnat edilen suç, kılıç çatmak veya 'Mustafa Kemal’in Askerleriyiz' demek değil, amirlerin ikazlarına rağmen kasıtlı, organize ve planlı bir disiplinsizlik yapmaktır." değerlendirmesinde bulunmuştu.
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