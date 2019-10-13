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Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda YPG/PKK ve DAEŞ terör örgütlerine karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.
TSK'nın başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, YPG/PKK'lı teröristlerle girilen şiddetli çatışmaların ardından ilçe merkezinin tamamında kontrolü eline geçirdi.
Postane binasına yuvalanan az sayıdaki teröristle çatışma devam ediyor.
SMO askerleri, ilçe merkezinde arama tarama faaliyetlerine başladı.
Tel Abyad, harekatta Resulayn'ın ardından ele geçirilen ikinci ilçe merkezi oldu.
M4 KARAYOLUNUN KONTROLÜ SAĞLANDI
Milli Savunma Bakanlığı, harekatta 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolünün sağlandığını duyurdu.
9 Ekim'de başlayan harekatta şu ana kadar toplam 2 ilçe merkezi, 1 belde ve 56 köy YPG/PKK'dan kurtarıldı.
YPG/PKK, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçesini haziran 2015'te ABD desteğiyle işgal etmişti.
Örgütün, nüfusun tamamına yakını Araplardan oluşan ilçenin batı kırsalında Türkmen köyleri de mevcut.
YPG/PKK'lılar buradaki Türkmen köylerini "bölgeyi terk etmeleri, aksi takdirde koalisyon uçaklarının hava saldırısı düzenleyeceği" tehdidiyle zorla boşaltmıştı.
490 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Harekat kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 490'a yükseldi.
Harekatta Fırat'ın doğusundaki Resulayn meskun mahali dün kontrol altına alınmıştı.
VİDEO: HAREKATTAN YENİ GÖRÜNTÜ (BAKANLIK PAYLAŞTI)