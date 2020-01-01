SON DAKİKA HABERİ: Tel Abyad'da bombalı saldırı: 2 ölü

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı, YPG'nin Tel Abyad'daki Atik köyünde gerçekleştirdiği bombalı saldırıda 2 kişinin öldüğünü 4 kişinin de yaralandığını açıkladı. MSB, salgırgan teröristin da yakalandığını belirtti.

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Son dakika haberi! 

 Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde Saluk Atik köyünü hedef alan PKK/YPG'li teröristlerin, köyün dışında bombalı araç patlatmaları sonucu 2 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin Tel Abyad ilçesi Saluk Atik köyünü hedef alan PKK/YPG'li teröristler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yol kontrol noktası sayesinde köye giremeyince bombalı aracı köyün dışında patlattı.

Saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren terörist yakalandı. 

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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