NTV

Son dakika haberi... "Tel Rıfat ele geçirildi" iddiasına yalanlama

NTV Haber

Türkiye
Bölge halkının Zeytin Dalı Harekatı'nın Tel Rıfat'a genişletilmesi için yaptığı gösterilerden bir kare.

Askeri kaynaklar Tel Rıfat'ın TSK kontrolüne geçtiği iddialarını yalanladı.

Son dakika haberi! 

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin kent merkezinin ardından Tel Rıfat bölgesini de kontrol altına aldığı iddiasına ilişkin bir açıklama geldi.

Askeri kaynaklar; Tel Rıfat'ın TSK'nın kontrolüne geçtiği iddialarını yalanladı. Tel Rıfat'ın teröristlerden temizlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce "Kısa sürede Tel Rıfat'ı da kontrol altına alıp bu harekatı amacına ulaştıracağız" demişti.

Erdoğan'ın açıklamasının ardından bölgede gösteriler düzenlenerek, Tel Rıfat'ın da teröristlerden temizlenmesi istenmişti.

ETİKETLER



NTV'DE ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin