Son dakika haberi... "Tel Rıfat ele geçirildi" iddiasına yalanlama

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Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin kent merkezinin ardından Tel Rıfat bölgesini de kontrol altına aldığı iddiasına ilişkin bir açıklama geldi.
Askeri kaynaklar; Tel Rıfat'ın TSK'nın kontrolüne geçtiği iddialarını yalanladı. Tel Rıfat'ın teröristlerden temizlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce "Kısa sürede Tel Rıfat'ı da kontrol altına alıp bu harekatı amacına ulaştıracağız" demişti.
Erdoğan'ın açıklamasının ardından bölgede gösteriler düzenlenerek, Tel Rıfat'ın da teröristlerden temizlenmesi istenmişti.