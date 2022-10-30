Temel Karamollaoğlu, yeniden Saadet Partisi'nin Genel Başkanı seçildi

SON DAKİKA HABERİ: Saadet Partisi'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Temel Karamollaoğlu, yeniden genel başkan seçildi.

Temel Karamollaoğlu, yeniden Saadet Partisi'nin Genel Başkanı seçildi

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Son dakika haberi! Saadet Partisi’nin 8’inci Olağan Büyük Kongresi Ankara’da düzenlendi. Kongre'de konuşan partinin Genel Başkanı ve Kongre'nin tek adayı Temel Karamollaoğlu, “Yapacak çok işimiz, atacak çok adımımız var” dedi.

Kongre'de bin 200 kayıtlı delege, partiyi 2023 seçimlerinde yönetecek kadroları belirleyecek.

Kongre'ye katılanlar arasında CHP, İYİ Parti, HDP, AKP,  Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, DEVA, BBP, Demokrat Parti, Hüda-Par, Zafer Partisi ve Memleket Partisi temsilcileri ve eski Meclis başkanı Bülent Arınç da yer aldı. 

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