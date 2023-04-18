SON DAKİKA HABERİ: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye'ye iade edilecek

30 AĞUSTOS'TA ARNAVUTLUK'TA YAKALANMIŞTI



Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'un Vlora kentinde yakalanmıştı.



Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül'de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermiş, karar, 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.



Dıraç Temyiz Mahkemesi ise 20 Eylül'de Özer'in tutukluluk kararını onaylamıştı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.



THODEX SORUŞTURMASI



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, kullanıcıların hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan 2021'de resen soruşturma başlatılmıştı.



Soruşturmanın sonunda hazırlanan ve 2 bin 27 kişinin müşteki olarak yer aldığı iddianamede, Thodex isimli şirketin 400 bin lira sermaye ile sanık Faruk Fatih Özer tarafından kurulduğu anlatılıyor.



İddianamede yer verilen MASAK raporunda Thodex platformunun müştekileri, iş ve işlemleri nedeniyle hileli davranışlarla aldattığı kaydediliyor.



MASAK raporunda sanık Faruk Fatih Özer'in hakimiyeti altındaki 3 ayrı hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer edildiği vurgulanarak, bunun önemli bir kısmının sanıklar Cem Uzunoğlu, Faruk Fatih Özer ve Zuhal Özer'in ticari merkezi Malta'da bulunan kripto varlık hizmet sağlayıcısı nezdinde yer alan kripto varlık cüzdanlarına transfer edildiği vurgulanıyor.