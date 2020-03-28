SON DAKİKA HABERİ: THY: Gece yarısından itibaren sadece 14 büyükşehire sefer yapacağız

28.03.2020 - 11:49 | Son Güncelleme : 28.03.2020 - 12:18
Son dakika haberi! THY, gece yarısından itibaren sadece 14 büyükşehire sefer yapacağını açıkladı.
THY'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"İç hatlarda Pazar 00.01'den itibaren sadece aşağıdaki Büyükşehirlere sefer yapılacaktır.
✈️İstanbul
✈️Ankara
✈️Samsun
✈️ Trabzon
✈️Erzurum
✈️ Van
✈️ Diyarbakır
✈️ Malatya
✈️ Gaziantep
✈️ Kayseri
✈️ Konya
✈️ Adana
✈️ Antalya
✈️ İzmir
Tarifeyi kısa sürede açıklayacağız."
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...