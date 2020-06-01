SON DAKİKA HABERİ: THY Genel Müdürü Ekşi: 4 Haziran'dan itibaren İstanbul'dan 34 kente iç hat seferleri başlayacak

Son dakika haberi! THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, 4 Haziran'dan itibaren İstanbul'dan 34 şehre iç hat uçak seferlerinin başlayacağını açıkladı.

Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TK olarak İstanbul'dan 34 Anadolu iline, Anadolujet olarak Ankara'dan 15 ile,

Sabiha Gökçen'den 14 ile iç hat seferlerimiz yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

"İPTAL EDİLEN SEFERLERDE HAK KAYBI OLMAYACAK"

İç hat seferlerinin kademeli yapılması nedeniyle geçmişten kalan seferlerin zorunlu olarak tarifeden çıkarıldığını belirten THY Genel Müdürü, "İptal edilen seferlere ait biletlerde hiçbir hak kaybı olmayacaktır. Biletler istenen iç hat sefere değişiklik cezası ve ücret farkı alınmadan değiştirilecektir. Seferinize 3 günden fazla bir süre var ise yoğunluğu önlemek için çağrı merkezimizi daha sonra arayınız" açıklamasında bulundu.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...