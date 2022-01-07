SON DAKİKA HABERİ: THY'den Kazakistan'a tahliye seferi

Son dakika haberi!

Kazakistan'da görevli havayolu çalışanlarının tahliyesi için sefer düzenlenecek.

Konuyla ilgili Türk Hava Yolları (THY) bir açıklama yaptı. Açıklamada, Almatı kentinde bulunan THY personeli ve diğer havayolu şirketlerinde çalışanların Türkiye'ye getirilmesi amacıyla özel bir sefer düzenleneceği duyuruldu.

Gerekli izinlerin alınmasının ardından THY uçağının bu akşam Almatı'ya gitmesi bekleniyor. Sayı net olmamakla birlikte 75 kişinin yarın öğlen saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.

Görevleri nedeniyle Nursultan kentinde bulunan 6 THY uçuş görevlisi için ise Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın özel talimatı ile gerekli tüm tahliye imkanlarının değerlendirildiği öğrenildi.

THY dün Kazakistan'a yaptığı tüm yolcu seferlerini 9 Ocak'a kadar iptal ettiğini duyurmuştu.

ZAM PROTESTOLARI

Petrol ülkesi Kazakistan'da yakıt fiyatlarındaki artış üzerine başlayan protestolar devam ediyor. Resmi rakamlara göre olaylarda 3 binden fazla kişi gözaltına alındı; 18 polis ve 26 gösterici hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Tokayev ise teslim olmayanlara hiçbir uyarı yapılmadan ateş açılacağını söyledi.