SON DAKİKA HABERİ: THY'den yeni sefer iptalleri

SON DAKİKA HABERİ:  Türk Hava Yolları'nın 12 Mart tarihli kalkış ve varış olarak İstanbul Havalimanı 357, Sabiha Gökçen Havalimanı meydan 50 olmak üzere, toplam 407 sefer iptal edilmiştir.

Haberler - DHA 12.03.2022 - 09:01

SON DAKİKA HABERİ: THY'den yeni sefer iptalleri

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Türk Hava Yolları'nın ilave iptallerle birlikte bugün İstanbul Havalimanı'ndan 357, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 50 olmak üzere toplam 407 seferi iptal edildi.

İstanbul'da etkili olan ve bu akşam şiddetini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle uçak seferlerinde de iptaller artıyor.

THY'den alınan bilgiye göre, MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereği iptal edilen uçuş sayısı 357'ye ulaştı.

THY, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise bugün plânlanan 32 iç hat uçuşunu daha iptal etti. Böylelikle toplam iptal edilen uçuş sayısı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 50 oldu.

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