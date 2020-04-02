SON DAKİKA HABERİ: THY'den yurtiçi ve yurtdışı sefer açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: Türk Hava Yolları'nın 17 Nisan'a kadar durdurulan yurtiçi ve yurtdışı seferleri 1 Mayıs'a kadar uzatıldı. THY Genel Müdürü Ekşi, İçhatlarda 14 büyükşehire yapılan ksıtlar devam edecek" açıklamasında bulundu.

NTV Haber 02.04.2020 - 00:12

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Son dakika haberi! Corona virüs salgını nedeniyle yurt dışı ve yurt dışı seferlerini 17 Nisan'a kadar durduran Türk Hava Yolları (THY) bu süreyi 1 Mayıs'a uzattıklarını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Ekşi, "Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında daha önce 17 Nisan tarihine kadar durdurulan yurtdışı ve yurtiçi tarifeli seferlerimiz yeni bir karar ile 1 Mayıs tarihine kadar DURDURULMUŞTUR. İç hatta 14 büyükşehire yaptığımız KISITLI seferlerimiz devam edecektir" dedi.

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