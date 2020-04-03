SON DAKİKA HABERİ: THY'nin iç hat seferleri 20 Nisan'a kadar durduruldu

SON DAKİKA HABERİ: Türk Hava Yolları'nın iç hat seferleri 20 Nisan'a kadar durduruldu.

Anadolu Ajansı 03.04.2020 - 23:22 | Son Güncelleme : 03.04.2020 - 23:32

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Son dakika haberi! Türk Hava Yolları'nın (THY) iç hat seferlerinin 20 Nisan'a kadar durdurulduğu bildirildi.  

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehirden havayolu ile de çıkışların 15 gün süreyle geçici durdurulmasından dolayı, iç hatlarda 14 büyükşehire yapılan kısıtlı sayıdaki iç hat seferlerimiz, 20 Nisan tarihine kadar iptal edilecektir" ifadesini kullandı.

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