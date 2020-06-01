SON DAKİKA HABERİ: Toplu taşımada yüzde 50 zorunluluğu kaldırıldı

SON DAKİKA HABERİ: Corona virüs salgını nedeniyle getirilen toplu taşımada yüzde 50 zorunluluğu kaldırıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede metrobüs ve diğer toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınıp alınmayacağına il ve ilçe hıfzısıhha kurullarınca karar verilecek. Şehirlerarası yolcu taşıma araçları ve personel servislerinde de yüzde 50 kotası kaldırıldı.

ntv.com.tr 01.06.2020 - 19:16 | Son Güncelleme : 01.06.2020 - 20:04

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Son dakika haberi! 

İçişleri Bakanlığı, toplu taşıma ve şehirlerarası yolcu taşımacılığındaki kapasitenin yarısı kadar yolcu taşıma sınırlamasını kaldırdı.

İçişleri Bakanlığı corona virüs normalleşme adımları kapsamında yeni toplu taşıma genelgesini paylaştı. 

81 ilin valiliklerine gönderilen genelgede toplu taşımaya getirilen yüzde 50 kota sınırlaması kaldırıldı. 

Araçların cinsine ve yoğunluğuna göre ayakta ne kadar yolcu alacaklarına ilişkin karar il ve ilçe hıfzıssıhha kurullarına bırakıldı.

PERSONEL SERVİSLERİNE İLİŞKİN KARAR

Bakanlığın gönderdiği genelgede toplu taşıma araçlarıyla birlikte personel servislerinde de yüzde 50 kota uygulamasının kaldırıldığı bildirildi. 

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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