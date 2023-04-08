SON DAKİKA HABERİ: Tosuncuk'un "kara kutusu" Türkiye'ye iade edildi

OSMAN NAİM KAYA'NIN ASIL MESLEĞİ KAYNAKÇILIK

Çiftlik Bank skandalının ortaya çıkmasının ardından adı ilk kez duyulan Osman Naim Kaya'nın asıl mesleği kaynakçılık. Kaya, "Tosuncuk" Mehmet Aydın'dan çok uzun zaman önce Uruguay'a gitti. Mehmet Aydın'ın bu ülkeye kaçmasının ardından iki kişinin yolları kesişti. Mehmet Aydın'ın güvenini kazanan Kaya, daha sonra sağ kolu oldu ve önemli işleri takip etmeye başladı. Aydın’ın kullandığı Ferrari de dahil Uruguay’daki mal varlığı onun üzerine kayıtlıydı, özel jetlerle geziyordu.



Türkiye’deki soruşturma ve tutuklamalar başlayınca Osman Naim Kaya hakkında da Kırmızı Bülten çıkarıldı. Uruguay makamları da harekete geçti. Kaya, 2018’in mart ayında Uruguay’da tutuklandı. Kara para aklama suçundan yargılandı. Kaya mahkemeyle anlaşarak bir kısım malvarlıklarını Uruguay devletine iade etti ve 4.5 yıl ev hapsi aldı. Türkiye’ye iade edilmedi.



"ÇİFTLİK BANK'TA TEK EZİYET ÇEKEN BENİM"



Kaya, daha sonra Türk basınına yaptığı açıklamalarda, iddiaları reddederken; Tosuncuk ile Aralık 2017'den sonra görüşmediğini belirtti. Ancak Tosuncuk'un Çiftlik Bank'la edindiği serveti Uruguay'da işlettiği için, yani kara para aklanmasına yardımcı olmak suçundan 22 Mart 2018'de dört ay tutuklu kaldığını, 4 yıl 6 ay ceza aldığını ifade eden Kaya, şunları söylemişti:



“Bitcoin makinalarını hayatımda görmedim. Tosuncuk'un, ismini hatırlamadığı Uruguaylı kim? Üç milyon dolar veriyorsun, ismini not etmiyorsun. Mantığın alıyor mu? ‘Şirketin arazilerine el konuldu' diyor. Papibark'ın arazisi yok. Tutuklanınca Interpol dükkanımı talan etti, kara paradan elde edildi diye. Diyelim ki bana para verdi. Neyle verdi? Banka hesabım yok ki? Çiftlik Bank'ta tek eziyet çeken benim. Yirmi yıldır çalışıp biriktirdiklerimi batırdım. Uruguay'a gazbetonu ben soktum. Bunlar yüzünden hayatım alt üst oldu.”



İDDİANAMEDE NE VARDI?



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 26 Mart 2018 tarihinde hazırlanan iddianamede, 3762 kişi müşteki, 48 kişi ise şüpheli yer aldı. Şüphelilerin bu sistem aracılığıyla 132 bin 222 katılımcıdan, 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira toplandığı, katılımcılara bu dönemde 687 milyon 838 bin 995 lira geri ödeme yapıldığı anlatıldı.



Sistem bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketlere kayyım atandığı, örgütün para alışverişini sağlamak üzere kullandığı tüm banka hesaplarında yer alan paralara el konulduğu ve örgüte ait olup ele geçirilen tüm dijital materyallerin bilirkişi eşliğinde incelendiği, gerekli kurumlardan raporların temin edildiği belirtildi. Firari sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Naim Kaya ve Cengiz Samur’un Brezilya, Uruguay, KKTC ve ABD adli makamlarından iadesinin istendiğinin belirtildi.



İddianamede, firari sanık Mehmet Aydın’ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisinin, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme”, “bilişim sistemlerini araç olarak kullanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık”, “ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından 22 bin 580’er yıldan 75 bin 260’şar yıla kadar hapsi istendi.

Örgüt üyeleri ve yardım edenlerin aralarında bulunduğu 30 sanık hakkında ise, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından toplamda 5’er 13’er yıla kadar hapis cezası talep edildi.



DAVA NE AŞAMADA?



Çiftlik Bank davasında 4. duruşma 2 Eylül 2022'de görüldü. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'ın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanık, haklarında açılan 4 ayrı dava kapsamında yargılanıyor.



Son duruşmada söz alan Mehmet Aydın, şirketinde 200 kişiye iş imkanı sağladığını, yanında çalışan işçisinden yönetim kurulu başkanına kadar yasa dışı bir iş yapmamaları için talimat verdiğini söyledi.



Şirketin üzerinde kayıtlı bulunan 70 aracın satılarak mağdurların ana para zararının karşılanmasını mahkemeden isteyen Aydın, "Huzurunuzda bulunan basın mensuplarının etkisi ile değil, adaletli karar vererek tahliyemi talep ediyorum." dedi.