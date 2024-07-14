SON DAKİKA HABERİ: Trump'ın mitinginde ateş açıldı

SON DAKİKA HABERİ: ABD'de başkan adayı Donald Trump'ın Pensilvanya eyaleti'ndeki mitingi sırasında ateş açıldı. Trump gizli servis ajanları ve polis tarafından uzaklaştırıldı. Araca bindirilerek hastaneye götürülen Trump'ın kulağında bir kanama olduğu görüldü.

SON DAKİKA HABERİ: Trump'ın mitinginde ateş açıldı
ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! Pensilvanya Eyaleti'ndeki mitingi sırasında kürsüde konuşma yapan başkan adayı Donald Trump, silah sesleriyle yere düştü.

Ardından korumaları Trump'ın etrafını sararak güvenlik çemberi oluşturdu.

Korumalarının omzuna tutunarak aracına binen Trump, yumruğunu havaya kaldırarak, mitingini takip etmeye gelenlere "iyiyim" mesajı verdi.

Saldırı sonrası Donald Trump'ın kulağının kanadığı görüldü. Hayati bir tehlikesi bulunmayan Trump hastaneye götürüldü. 

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray olayın ardından açıklama yaparak ABD Başkanı Joe Biden'ın konuyla ilgili bilgilendirildiğini belirtti.

ABD gizli servisi ise soruşturma açıldığını duyurdu. Trump'ın güvende olduğu bilgisini paylaştı.

VİDEO: TRUMP'A SALDIRI ANI

Öne Çıkan Video

Yeni görüntü: İzmir'de elektrik akımına kapılan kişiler öldü

TÜRKİYE HABERLERİ

20 bin 600 kişi sorgulandı, 43 kişi yakalandı

20 bin 600 kişi sorgulandı, 43 kişi yakalandı

Son depremler 15 Temmuz: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Son depremler 15 Temmuz: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Kent Meydanı, 15 Temmuz kutlamalarına hazır

Kent Meydanı, 15 Temmuz kutlamalarına hazır

15 Temmuz şehitleri, ‘Şehitler Abidesi'nde anıldı

15 Temmuz şehitleri, ‘Şehitler Abidesi'nde anıldı

Denize serinlemek için giren şahsın cansız bedeni bulundu

Denize serinlemek için giren şahsın cansız bedeni bulundu

MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...