SON DAKİKA HABERİ: Trump'ın mitinginde ateş açıldı

Son dakika haberi! Pensilvanya Eyaleti'ndeki mitingi sırasında kürsüde konuşma yapan başkan adayı Donald Trump, silah sesleriyle yere düştü.
Ardından korumaları Trump'ın etrafını sararak güvenlik çemberi oluşturdu.
Korumalarının omzuna tutunarak aracına binen Trump, yumruğunu havaya kaldırarak, mitingini takip etmeye gelenlere "iyiyim" mesajı verdi.
Saldırı sonrası Donald Trump'ın kulağının kanadığı görüldü. Hayati bir tehlikesi bulunmayan Trump hastaneye götürüldü.
BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA
Beyaz Saray olayın ardından açıklama yaparak ABD Başkanı Joe Biden'ın konuyla ilgili bilgilendirildiğini belirtti.
ABD gizli servisi ise soruşturma açıldığını duyurdu. Trump'ın güvende olduğu bilgisini paylaştı.
VİDEO: TRUMP'A SALDIRI ANI
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