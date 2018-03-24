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Son dakika haberi... TSK: Afrin bölgesi tamamen kontrol altında

Türkiye

SON DAKİKA HABERİ: Türk Silahlı Kuvvetleri, "Afrin bölgesi tamamen kontrol altında" açıklamasını yaptı. TSK ayrıca harekat kapsamında 3733 teröristin de etkisiz hale getirildiği bilgisini geçti.

Son dakika haberi! 

Türk Silahlı Kuvvetleri 20 Ocak Cumartesi tarihinde Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, "Bütün köyler teröristlerden temizlenerek Afrin'in tamamında kontrol sağlandı" açıklamasını yaptı. 

TSK açıklamasında harekat öncesi hedeflenen 2 bin kilometrekarelik alanda TSK ve desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nun hakimiyetinin sağlandığını belirtti. Açıklamada harekatın henüz tamamlanmadığını bölgede temizlik ve güvenlik çalışmalarının devam ettiğine dikkat çekildi. 

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3733 oldu.

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