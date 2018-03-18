Son dakika haberi! Zeytin Dalı Harekatı'nın 58'inci gününde Afrin kontrol altına alındı.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan öğle saatlerinde harekatla ilgili açıklama yapıldı.
18 Mart itibarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Afrin kent merkezini kontrol altına aldığı açıklandı. Genelkurmay açıklamasında, bölgede mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Harekat kapsamında 46 şehit verildiği belirtilen açıklamada, 225 yaralı olduğu bildirildi.
Yaklaşık iki ay süren harekatta, toplam 3 bin 603 terörist etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay'ın açıklamasında Sivil ve masum kişilerin hayatı, çevre, tarihi eserler ve dini ve kültürel yapılar Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmazdır" denildi.
Açıklamada ayrıca, "Hava Kuvvetlerimiz ve Kara ateş destek vasıtalarımız tarafından, uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır" ifadelerine de yer verildi.