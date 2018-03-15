Son dakika haberi... TSK: Afrin'de bir asker şehit oldu

Son dakika haberi!
Afrin bölgesinde gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.
Genelkurmay'dan yapılan açıklamaya göre, .bölgedeki arama-tarama faaliyetleri sırasında, el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, bir asker şehit oldu.
ntv.com.trTürkiye
Son dakika haberi!
Afrin bölgesinde gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.
Genelkurmay'dan yapılan açıklamaya göre, .bölgedeki arama-tarama faaliyetleri sırasında, el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, bir asker şehit oldu.