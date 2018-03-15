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Son dakika haberi... TSK: Afrin'de bir asker şehit oldu

ntv.com.tr

Türkiye

TSK, Zeytin Dalı Harekatı'nda bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Son dakika haberi! 

Afrin bölgesinde gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Genelkurmay'dan yapılan açıklamaya göre, .bölgedeki arama-tarama faaliyetleri sırasında, el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, bir asker şehit oldu. 

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