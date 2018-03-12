Son dakika haberi... TSK: Cinderes'te bir asker şehit oldu

Son dakika haberi! TSK'dan yapılan açıklamada; Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 12 Mart 2018 tarihinde Cenderis Bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda, bir askerin şehit olduğu, bir askerin de yaralandığı bildirildi.



Açıklamada şölye denildi: "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 12 Mart 2018 tarihinde Cenderis Bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda, bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır."

ORDU'YA ACI HABER GELDİ



Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart'ın acı haberi memleketi Ordu'nun Ünye ilçesindeki ailesine ulaştı.

Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerle mücadele eden 26 yaşındaki Taner Kart, Cinderes bölgesinde tankı park edip mevziye yerleştirdiği sırada el yapımı bombaya basarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan asker, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart'ın ailesine acı haberi Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney verirken, şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı.



HENÜZ BİR YILLIK EVLİYDİ



Aslen Ordu'nun Akkuş ilçesi Tuzak Mahallesi'nden olan ve Ünye'de ikamet eden Nurlu ile İlhan Kart'ın 2 çocuğundan biri olan Taner Kart'ın henüz bir yıllık evli olduğu öğrenildi. Eşi Ayşe Kart'ın İstanbul'da olduğu ve acı haberi alır almaz Ünye'ye hareket ettiği öğrenildi.