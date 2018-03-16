Son dakika haberi! Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'de hastane bombalandığına dair haberlerin gerçek dışı olduğunu bildirdi.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın sivil/masumlara ve çevreye kesinlikle zarar verilmeyecek şekilde icra edildiğinin altı çizilerek, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de hastane bombalandığına dair haberler gerçek dışıdır" bilgisi paylaşıldı.
Son dakika haberi... TSK: Afrin'de hastane bombalandığına dair haberler gerçek dışıdır
NTV Haber, Anadolu AjansıTürkiye
SON DAKİKA HABERİ: TSK'dan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de hastane bombalandığına dair haberler gerçek dışıdır" denildi.
Son dakika haberi! Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'de hastane bombalandığına dair haberlerin gerçek dışı olduğunu bildirdi.