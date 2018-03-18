Son dakika haberi... TSK'dan Afrin açıklaması

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Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından kontrol altına alınan Afrin şehir merkezinde mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Genelkurmay Başkanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin şehir merkezi kontrol altına alınmıştır. Mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmaları devam etmektedir. Şehitlerimizin ruhu şad olsun." ifadeleri paylaşıldı.