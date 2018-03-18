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Son dakika haberi... TSK'dan Afrin açıklaması

Türkiye

SON DAKİKA HABERİ: TSK, bu sabah ele geçirilen Afrin'de mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

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Son dakika haberi! 

Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından kontrol altına alınan Afrin şehir merkezinde mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin şehir merkezi kontrol altına alınmıştır. Mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmaları devam etmektedir. Şehitlerimizin ruhu şad olsun." ifadeleri paylaşıldı.

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