SON DAKİKA HABERİ: TSK'dan Irak'ın kuzeyine operasyon: 11 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerine operasyon düzenledi. Milli Savunma Bakanlığı, operasyonda 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

SON DAKİKA HABERİ: TSK'dan Irak'ın kuzeyine operasyon: 11 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi! Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak ve Suriye’deki terör hedeflerine yönelik operasyonları sürüyor.

Son operasyon Irak’ın kuzeyinde gerçekleşti.

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerine operasyon yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, operasyonda 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Açıklamada terörle mücadelenin süreceği vurgulandı.

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