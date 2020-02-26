SON DAKİKA HABERİ: Türk-Rus heyetleri arasında 3. tur görüşmeleri başladı

Son dakika haberi! Rus heyeti Suriye meselesini görüşmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na geldi.



Bakan Çavuşoğlu daha önce görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:



"Bakan yardımcısı düzeyinde, asker ve istihbarat birimlerinden oluşan bir ekip geliyor. Daha önce Ankara'da iki defa, Moskova'da da iki defa görüşme yapan heyetler bugün tekrar görüşme yapacaklar. Putin'in teklifi üzerine Rusya'dan heyet bugün geliyor. Bizim beklentimiz artık İdlib'de rejimin bu saldırılarının kalıcı şekilde durdurulması. Rejimin şu anda işgal ettiği bölgelerden yani, Münbiç mutabakatı çerçevesinde belirlenen sınırlar var, buradan çekilmesi gerekiyor. Özellikle kış şartlarında evlerini terk etmek zorunda kalan kişilerin de evlerine dönebilmesi, bunlar için koridorların açılması gündemimizdeki konular. Ama ateşkes sağlanmadan bunların yapılması mümkün değil."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...