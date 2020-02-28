SON DAKİKA HABERİ: Türk ve Rus heyetler üçüncü kez görüştü

son dakika haberi! Türkiye ve Rusya heyetleri İdlib'deki duruma ilişkin Ankara'da bir kez daha bir araya geldi.



Heyetlerin İdlib konusundaki üçüncü tur görüşmelerinin üçüncü günündeki toplantısı Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşti.



Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlık ediyor. Rus tarafını ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşi'nin başkanlığındaki heyet temsil etti.



Türk ve Rus heyetleri, daha önce İdlib konusunda Ankara ve Moskova'da iki tur görüşme yapmıştı. İki ülke heyetleri, dün ve önceki gün de Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya gelerek İdlib'deki durumu ele almıştı.



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