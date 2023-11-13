SON DAKİKA HABERİ: Türkiye ile Yunanistan arasında "iletişim noktası mekanizması" kuruluyor

Son dakika haberi! Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye - Yunanistan ilişkilerinde başlayan normalleşme dönemi devam ediyor.

Bu kapsamda Ankara'da önemli bir toplantı gerçekleştirildi.



Türk ve Yunan askeri heyetleri arasında, 4 yıla yakın bir aranın ardından "Askeri Güven Attırıcı Önlemler Toplantısı" yapıldı.



Türkiye ile Yunanistan arasındaki son "Askeri Güven Attırıcı Önlemler Toplantısı" 21 Şubat 2020'de Atina'da gerçekleştirilmişti.



O dönemde iki ülke arasında Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim üzerine toplantılara ara verilmişti.



6 Şubat depremlerinin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin yumuşamasıyla birlikte "Askeri Güven Attırıcı Önlemler Toplantısı"nın devam etmesi kararı alındı.



Bu çerçevde, Türk ve Yunan askeri heyetleri arasındaki 4'üncü toplantı Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirildi.



Toplantının ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan yazılı bir açıklama yapıldı.



Açıklamada, Türk ve Yunan askeri heyetleri ile büyükelçiler ve sivil yetkililerin katıldığı toplantının olumlu bir havada geçtiği vurgulandı.



Taraflar, yetkili makamların onaylarının ardından mutabık kalınan güven arttırıcı önlemleri 2024 yılı boyunca yeniden hayata geçirilmesi ve uygulanması konusunda mutabık kaldı.



Ayrıca, güven arttırıcı önlemlerin uygulanmasının kolaylaştırılması amacıyla bir İletişim Noktası Mekanizması kurulması kararlaştırıldı.



Açıklamada, iki ülke arasındaki 5'inci Askeri Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nın Yunanistan'ın ev sahipliğinde yapılacağı da belirtildi.