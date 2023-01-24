SON DAKİKA HABERİ: Türkiye-İsveç-Finlandiya'nın NATO görüşmeleri ertelendi

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Son dakika haberi! Ankara Stokholm hattında yükselen tansiyon sonrasında, Türkiye-Finlandiya ve İsveç arasındaki Daimi Üçlü Mekanizma toplantısı iptal edildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre iptal kararı Ankara’nın talebiyle alındı.



İsveç’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan gösteri ve Türk Büyükelçiliği yakınlarında Kur’an-ı Kerim yakılmasına Ankara'dan sert tepki geldi.

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik talebi üzerine kurulan üçlü mekanizma toplantısı iptal edildi. Daimi Üçlü Mekanizma’nın üçüncü toplantısının Şubat ayı içinde Brüksel’de yapılması planlanıyordu. Mekanizma, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya giriş talebi sonrasında imzalanan Madrid Mutabakatı ile kuruldu. Taraflar son olarak 2022 yılının Kasım ayı sonunda Stokholm’de bir araya gelmişti.