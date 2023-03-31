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Cumhurbaşkanı seçimi kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Oy pusulasında Kılıçdaroğlu, İnce, Erdoğan ve Oğan'ın isimleri yer alacak.

Cumhurbaşkanı seçimi kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı
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Son dakika haberi! Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Cumhurbaşkanı seçimi kesin aday listesi yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararında, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin Cumhurbaşkanı kesin aday listesi yer aldı.

Kararda, 28 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesine belirtilen süre içinde yapılan itirazların YSK tarafından değerlendirilerek itirazların reddine karar verildiği belirtildi.

Kurul tarafından yapılan değerlendirmede, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhurbaşkanı adayları alfabetik sıralamaya göre, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan'dan oluştu.

Kararda, adayların doğum tarihleri ve mezun oldukları üniversitelerin bilgileri de yer aldı.

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