SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de 24 saatte 18 can kaybı

Son dakika haberi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki corona virüs salgınına ilişkin en son verileri paylaştı.



Bakan Koca tarafından paylaşılan tabloya göre, son 24 saatte 18 kişi daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Türkiye'de toplam can kaybı 4 bin 648'e yükselmiş oldu.



Öte yandan 57 bin 829 kişiye test yapıldı ve 930 yeni corona virüs vakası tespit edildi. Yani son 24 saatin test/vaka oranı yüzde 1,6 oldu.

Corona virüsü atlatarak sağlığına kavuşanların sayısı da bin 622 artarak 133 bin 400'e yükseldi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Bakan Koca, "İyileşen hasta sayısında artış var. Artış hızlanacak. Toplam hasta sayısında yer alan vakaların önemli kısmı izleme sürecindeki belirtisiz vakalardır. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + mesafe kuralına bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur." açıklamasını yaptı.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...