SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de can kaybı 44 oldu

Son dakika haberi! Türkiye'de corona virüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44'e, toplam vaka sayısı ise bin 872'ye ulaştı.



Açıklama, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.



Koca, corona virüs salgını nedeniyle bugün 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 343 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.



Sağlık Bakanı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. Son 24 saatte toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz." dedi.



Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. SON 24 SAATTE toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 24, 2020