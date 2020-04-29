SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de can kaybı 89 artarak 3 bin 81 oldu

Son dakika haberi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya platformu Twitter'den Türkiye'deki corona virüs salgınına ilişkin son rakamları paylaştı.

Sağlık Bakanlığı'nın bildirdiği verilere göre Covid-19 salgınında 89 kişi daha hayatını kaybetti. Ülke genelinde ilk vakanın açıklandığı 10 Mart tarihinden beri toplam can kaybı 3 bin 81 oldu.

Ayrıca 43 bin 498 kişiye test yapıldı. 2 bin 936 kişide corona virüs tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 117 bin 589'a yükselmiş oldu.

Bugün açıklanan verilerde de iyileşen hasta sayısının yeni vaka sayısından fazla olduğu görüldü. Bakanlık 5 bin 231 hastanın iyileştiği bilgisini paylaştı.

Corona virüs salgınına dair her şey ntv.com.tr’de





Başka bir ifadeyle iyileşen hastaların sayısı yeni vakaların iki katını aşmış durumda.

Öte yandan toplam iyileşen hasta sayısı da 44 bin 22'ye yükselirken toplam test sayısı da 991 bin 613 olarak bir milyona yaklaştı.

Bakan Koca, verileri paylaşırken, "Test sayısındaki artışa kıyasla vaka sayısındaki artış öngörülebilir düzeyde. İyileşen hastalarımızın sayısı 44.000'i, toplam vaka sayımızın da üçte birini geçti. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Tedbirde ısrarcı olalım" mesajını da paylaştı.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...