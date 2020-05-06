SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de corona virüs: 64 yeni can kaybı
SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de corona virüs salgınına ilişkin son veriler açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte 64 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. 2 bin 253 yeni vaka tespit edilirken 4 bin 917 kişi hasta da iyileşti.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 06.05.2020 - 19:04| Son Güncelleme : 06.05.2020 - 19:10
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.