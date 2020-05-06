SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de corona virüs: 64 yeni can kaybı

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de corona virüs salgınına ilişkin son veriler açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte 64 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. 2 bin 253 yeni vaka tespit edilirken 4 bin 917 kişi hasta da iyileşti.

ntv.com.tr 06.05.2020 - 19:04 | Son Güncelleme : 06.05.2020 - 19:10

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