SON DAKİKA HABERİ... Türkiye'de corona virüs: Can kaybı 53 artarak 3894'e yükseldi
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de corona virüs salgınına ilişkin son verileri açıkladı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre son 24 saatte can kaybı 53 artarak 3 bin 894'e yükseldi. Bin 704 yeni vaka tespit edilirken 3 bin 109 hasta da iyileşti. Bakan Koca, "Yeni vaka sayısındaki artış öngörülebilir sınırlarda. Toplam vakaların %70’i iyileşmiş durumda" dedi.
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12.05.2020 - 19:59| Son Güncelleme : 12.05.2020 - 20:00
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