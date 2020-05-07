SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de corona virüs: Can kaybı 57 arttı
SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de son 24 saatte 1977 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 57 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 133 bin 721, can kaybı 3 bin 641 oldu. 4 bin 782 kişinin daha iyileşmesiyle corona virüs tedavisi tamamlananların sayısı 82 bin 984 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Test sayısı, yakında 1,5 milyona ulaşacak. Vaka sayısında dün göze çarpan kısmi artış, geriledi. Vefatta, yoğun bakım sayısında düne göre yine düşüş var. Virüsü, kararlı bir şekilde geriletmeli, tedbirlerle yenmeliyiz" dedi.
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