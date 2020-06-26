SON DAKİKA HABERİ... Türkiye'de corona virüs: Can kaybı 19, yeni vaka 1396

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsle mücadelede son rakamları açıkladı.

Koca'nın açıklamasına göre, son 24 saatte 51 bin 198 test yapıldı. Bu testlerde 1396 kişinin sonucu pozitif çıktı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 19 oldu.

Bakan Koca, Twitter paylaşımında, "Çarşamba günü 1.492 olan yeni vaka sayısı bugün 1.396. COVID-19 sebebiyle tüm Türkiye’de bugün hastaneye yatırılan toplam hasta sayısı 113. Son 24 saatte yoğun bakım hasta sayısında 22, entübe sayısında 13 artış var. İyileşenler, tanı konanlardan 96 fazla" ifadelerini kullandı.