SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de corona virüsten 2 bin 17 can kaybı

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığına göre, Türkiye'de corona virüsten son 24 saatte 127 can kaybı gerçekleşti, toplam ölüm sayısı 2 bin 17'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin "Tedbirlere gösterdiğimiz özen meyvelerini veriyor. Biz günlük test imkanlarını artırırken, sorumlu davranışlarınız vaka sayılarını azaltacak" açıklamasını yaptı.

19.04.2020 - 19:02 | Son Güncelleme : 19.04.2020 - 19:08

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