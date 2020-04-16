SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de corona virüsten can kaybı 125 artarak 1643'e yükseldi

ntv.com.tr 16.04.2020 - 19:32 | Son Güncelleme : 16.04.2020 - 19:54
Son dakika haberi!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de corona virüs salgınına ilişkin son rakamları Twitter hesabından paylaştı.
Bakan Koca, "Son 24 saatte 4801 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 125 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 74 bin 193, can kaybı 1643 oldu.
Günde 40 bin test hedefini aştık. Vaka sayısında artış öngörülebilir düzeyde kaldı.
Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyan hastalarda seyir kontrol altında. Yeni iyileşen hasta sayımız 1000'in üzerinde" dedi.