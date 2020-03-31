SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de corona virüsten can kaybı 214 oldu

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46 artarak 214'e yükseldi. Toplam vaka sayısı da 13 bin 531'e çıktı.

31.03.2020 - 19:49 | Son Güncelleme : 31.03.2020 - 19:57

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Son dakika haberi! 

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de corona virüste yaşanan son gelişmeleri paylaştı.

Bakan Fahrettin Koca'nın Twiter'dan da paylaştığı bilgilere göre bugün Türkiye'de can kaybı 46 artarak 214'e yükseldi. Ayrıca 15 bin 422 kişiye corona testi yapılırken 2 bin 704 yeni vaka tespit edildi. 

Böylece Türkiye genelinde tespit edilen vaka sayısı 13 bin 531'e yükseldi. Yoğun bakıma alınan hasta sayısı toplamda 847 olurken, 622 kişi de entübe edildi. 

Salgına yakalanan 243 kişinin ise iyileştiği bildirildi. 

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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