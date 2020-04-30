SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de corona virüsten can kaybı 93 artarak 3 bin 174 oldu

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya platformu Twitter üzerinden Türkiye'deki corona virüs salgınına dair son verileri paylaştı.

Türkiye'de corona virüs nedeniyle son 24 saatte 93 kişi daha hayatını kaybetti. Ülke genelinde toplam ölüm sayısı 3 bin 174'e yükselmiş oldu.

Ayrtıca 42 bin 4 kişiye daha test yapılırken 2 bin 615 yeni corona virüs vakası daha tespit edildi. Toplam test sayısı bir milyonu geçti. Toplam vaka sayısı da 120 bin 204'e yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI YİNE FAZLA

Bakanlığın verilerine göre 4 bin 846 kişi daha Covid-19 salgınını atlatarak sağlığına kavuştu. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 48 bin 886'ya yükseldi.

Açıklanan verilere göre salgına yakalananların yüzde 40'ı corona virüsü atlatmış oldu.

"BU NOKTAYA GELMEK KOLAY OLMADI"

Sağlık Bakanı Koca verileri paylaşırken aktardığı mesajında tedbirlere vurgu yaptı.

Koca, "Test sayısında 1 milyonu geçtik. Vaka sayısında artış öngörülebilir seyirde. Solunum desteğine ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında düşüş, iyileşen hasta sayısında ise artış devam ediyor. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Tedbirde ısrarcı olalım" ifadelerini kullandı.

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