SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de corona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 97 artarak 1198'e çıktı

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4 bin 789 kişiye Covid-19 tanısı konulduğunu, 97 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 56 bin 956'ya, can kaybının ise 1198'e yükseldiğini açıkladı.

12.04.2020 - 19:38 | Son Güncelleme : 12.04.2020 - 20:03

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Son dakika haberi! Türkiye'de son 24 saatte 4 bin 789 kişiye Covid-19 tanısı konulduğu, 97 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 56 bin 956, can kaybının 1198'e ulaştığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 35 bin 720 test yapıldı. Bu kapsamda 4 bin 789 kişiye Covid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 97 hasta vefat etti, 481 hasta ise iyileşti.

Toplam test sayısı 376 bin 100, toplam vaka sayısı 56 bin 956, toplam vefat sayısı 1198, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1665, toplam entübe hasta sayısı 978, toplam iyileşen hasta sayısı 3 bin 446 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yoğun bakıma geçişte azalma eğiliminin sürdüğüne işaret ederek, "Entübe edilen hasta sayısında düşüş var. Daha çok test yaptıkça, öngörülebilir şekilde daha çok vaka tespit ve izole ediliyor. Tedavide güçlüyüz. Fakat bu mücadele hastanelerde değil, evde kalarak kazanılır." ifadelerini kullandı.

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