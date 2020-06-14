SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de corona virüsten son 24 saatte 15 can kaybı, 1562 yeni vaka

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de son 24 saatte 1562 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 178 bin 239, can kaybı 4 bin 807 oldu. Sağlık Bakanı Koca, "İyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısının altına düştü. Yoğun bakım ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor. Hedeften uzaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

14.06.2020 - 20:20 | Son Güncelleme : 14.06.2020 - 20:33

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de corona virüsten son 24 saatte 15 can kaybı, 1562 yeni vaka

Son dakika haberi! Türkiye'de son 24 saatte corona virüsten 15 kişi hayatını kaybetti, 1562 yeni vaka tespit edildi. Toplam can kaybı 4 bin 807, vaka sayısı 178 bin 239 oldu. 

Son 24 saatte 1330 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 151 bin 417'ye ulaştı.

"HEDEFTEN UZAKLAŞIYORUZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verilere ilişkin, "İyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısının altına düştü. Yoğun bakım ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor. Hedeften uzaklaşıyoruz. En zayıf noktamız, Tedbirsiz iyimserlik. Tedbirli iyimser olalım. Kontrollü sosyal hayat dönemine yarın tam olarak geçelim" değerlendirmesinde bulundu.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...