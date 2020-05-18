SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de corona virüsten son 24 saatte 31 can kaybı

Son dakika haberi! Türkiye'de corona virüs salgını nedeniyle son 24 saatte 31 kişi yaşamını yitirdi, toplam can kaybı 4 bin 171 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre 25 bin 141 kişiye test yapıldı, bin 158 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 150 bin 593'e yükseldi.



Bugün bin 615 hasta iyileşti, iyileşenlerin toplam sayısı 111 bin 577 oldu.

Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 903, entübe hasta sayısı ise 463 olarak açıklandı.

Yoğun bakıma ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastaların sayısının azaldığına dikkat çeken Sağlık Bakanı Koca şu ifadeleri kullandı: "Yoğun bakıma ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Vaka sayısı öngörülebilir düzeyde seyrediyor. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın evde kalalım."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...