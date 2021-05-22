SON DAKİKA HABERİ: Bakan Koca: Nüfusumuzun 3 katından fazlası için aşı anlaşmamız var
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "100 milyon doz Sinovac, 120 milyon doz BionTech ve 50 milyon doz Sputnik aşıları için anlaşmamız var. 270 milyon doz nüfusumuzun 3 katından fazla aşı. Bu güce güvenin" açıklamasını yaptı. Sağlık Bakanlığı'nca uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 27 milyon 761 bin 989'a ulaştı.
Abone ol
Paylaş
22.05.2021 - 19:49| Son Güncelleme : 22.05.2021 - 19:57
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.