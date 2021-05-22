SON DAKİKA HABERİ: Bakan Koca: Nüfusumuzun 3 katından fazlası için aşı anlaşmamız var

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "100 milyon doz Sinovac, 120 milyon doz BionTech ve 50 milyon doz Sputnik aşıları için anlaşmamız var. 270 milyon doz nüfusumuzun 3 katından fazla aşı. Bu güce güvenin" açıklamasını yaptı. Sağlık Bakanlığı'nca uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 27 milyon 761 bin 989'a ulaştı.

22.05.2021 - 19:49 | Son Güncelleme : 22.05.2021 - 19:57

SON DAKİKA HABERİ: Bakan Koca: Nüfusumuzun 3 katından fazlası için aşı anlaşmamız var

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