SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de virüsten ölen sayısı 9 oldu

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki Corona virüs vakalarına ilişkin açıklama yaptı. Sağlık Bakanı Koca, " Son 24 saatte 3656 şüpheliye test yapıldı. 311’i pozitif çıktı. Hasta sayımız 670’e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. Mücadelemizde bir an bile esneklik göstermeyelim." açıklamasında bulundu.

20.03.2020 - 23:22

SON DAKİKA son dakika yeni 2020.jpg

Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...