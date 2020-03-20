SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de virüsten ölen sayısı 9 oldu
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki Corona virüs vakalarına ilişkin açıklama yaptı. Sağlık Bakanı Koca, " Son 24 saatte 3656 şüpheliye test yapıldı. 311’i pozitif çıktı. Hasta sayımız 670’e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. Mücadelemizde bir an bile esneklik göstermeyelim." açıklamasında bulundu.
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