SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de virüsten can kaybı 501'e yükseldi

Son dakika haberi! Türkiye'de corona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 76 kişi artarak 501'e yükseldi.

Son 24 saatte 3 bin 13 kişiye corona virüs tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka 23 bin 934'e, can kaybı 501'e ulaştı.



İyileşen hasta sayısı 302 kişi artarak 786'ya yükseldi.

Son 24 saatte 19 bin 664 test yapıldı, toplam sayı 161 bin 380 oldu.

"VİRÜS GÜCÜNÜ TEMAS ORTAMINDAN ALIYOR, BU FIRSATI TANIMAYALIM"



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar yapılan 161.380 testin %12,18’i son 24 saat içinde gerçekleşti. İyileşen hasta sayımızda önemli artış oldu. Dün toplam 484 olan iyileşen hasta sayımız bugün 786’ya ulaştı. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım" ifadelerini kullandı.