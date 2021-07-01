SON DAKİKA HABERİ: Bakan Koca: 50 milyon doz aşıyı geçtik

Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 57'sinin aşılandığını, bayrama kadar yüzde 70'inin aşılanmasının hedeflendiğini bildirdi.



Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 1 Temmuz itibarıyla yapılan aşı sayısının 50 milyon dozu geçtiğini, en az bir doz aşı olan kişi sayısının ise 35 milyondan fazla olduğunu kaydetti.



Koca, "18 yaş ve üzeri nüfusumuzun yüzde 57 kadarı aşılanmış durumda. Bayrama kadar hedefimiz yüzde 70. Aşı ihmale gelmez. Aşımızı yaptırmaya öncelik tanıyalım" dedi.

