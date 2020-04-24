SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de corona virüste can kaybı 109 artarak 2 bin 600 oldu

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de corona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre son 24 saatte Türkiye'de 109 kişi daha corona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece Türkiye'de toplam can kaybı 2 bin 600'e yükseldi.

Bir günde 38 bin 351 kişiye daha test yapıldı. 3 bin 122 kişide daha corona tespit edildi.

Bugünkü tabloda aynı zamanda Türkiye açısında bir ilk yaşandı. 3 bin 246 kişinin iyileştiği bildirildi. Böylece Türkiye'de ilk kez iyileşen sayısı yeni vaka sayısının üstüne çıkmış oldu.

Toplam vaka sayısı 104 bin 912'ye yükselirken toplam iyileşen sayısı da 21 bin 737 oldu.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Fahrettin Koca, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı veri paylaşımında, "Son 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı, bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısının yaklaşık %15’ini oluşturuyor. Taramada, erken tanı ve tedavide başarılıyız. BU NOKTADAN GERİ DÖNÜŞ OLMAMALI. Alınan sonuçlara tedbirle destek şart. Bize güç verin." ifadelerine yer verdi.



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