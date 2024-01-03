SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'den İran'daki terör saldırısına kınama

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye, İran'ın Kirman şehrinde düzenlenen terör saldırısını kınadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, dost ve kardeş İran halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz" denildi.

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'den İran'daki terör saldırısına kınama
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Son dakika haberi! Ankara'dan İran'ın Kirman şehrinde 100'ün üzerinde kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına kınama geldi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen menfur terör saldırılarından derin üzüntü duyduk. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

Dışişleri Bakanlığı da terör eylemini kınayan bir açıklama yayınladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İran’ın Kirman şehrinde düzenlenen terör eylemi sonucunda meydana gelen çok sayıda can kaybı ve yaralanmaların üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, dost ve kardeş İran halkına ve hükümetine başsağlığı, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

İran'ın Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında meydana gelen iki patlamada ilk belirlemelere göre 103 kişi hayatını kaybetti.

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