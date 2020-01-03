SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'den Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin ilk açıklama: Endişe duyuyoruz

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Türkiye'den İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesine ilişkin ilk tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bölgede tırmanan ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz. Özellikle Irak’ın çatışma alanı haline getirilmesinin hem Irak’ın, hem de bölgemizin barış ve istikrarına zarar vereceği uyarısını kuvvetle tekrar vurguluyoruz" ifadeleri kullanıldı.



Bakanlık, Kasım Süleymani ve beraberindeki konvoya yapılan saldırının bölgedeki güvensizlik ve istikrarsızlığı artıracağını belirtti.



Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

Bölgemizde istikrarı tehdit eden bu gibi tırmandırıcı adımların şiddet sarmalını artıracağı ve bu durumdan tüm tarafların zarar göreceği bilinmelidir.



Türkiye bölgede dış müdahalelere, suikastlara ve mezhepçi çatışmalara her zaman karşı olmuştur.



Bu nedenle tüm tarafları sağduyu ve itidal içinde hareket etmeye, bölgemizin barış ve istikrarını tehlikeye atacak tek taraflı adımlardan kaçınmaya ve diplomasiye öncelik vermeye davet ediyoruz.

KALIN: DİPLOMASİNİN İMKANLARI KULLANILACAK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan da bir açıklama geldi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta dile getirdiği gibi, bölgede son dönemde peş peşe yapılan hataların, mezhepçi tutumlar ile dış müdahalelerin küresel barış ve istikrarı tehdit eder hale geldiğini belirtti.



"Özellikle komşumuz Irak'ın bir gerilim, istikrarsızlık ve nüfuz elde etme alanı haline gelmesinden büyük endişe duyuyoruz." ifadesini kullanan Kalın, şunları kaydetti:



"Bu çerçevede İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye ve beraberindekilere yönelik yapılan saldırı, bölgede yeni gerilim ve çatışmaları tetikleyecektir. Türkiye olarak bütün tarafları bir kez daha sağduyu içinde hareket etmeye ve gerilimi daha da artıracak adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz. Ülkemiz, bölgesel ve küresel barışı teminat altına almak için diplomasinin bütün imkanlarını en geniş şekilde kullanmaya devam edecektir."

