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SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği Kiev'e geri döndü

SON DAKİKA HABERİ: Bir süredir Çernivtsi'de çalışmalarını sürdüren Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği Kiev'e geri döndü. Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "Bugün itibarıyla evimize, Kiev'e döndük" denildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 05.04.2022 - 21:58 | Son Güncelleme : 05.04.2022 - 22:52

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği Kiev'e geri döndü

Son dakika haberi!’nin Kiev Büyükelçiliğinin, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle geçici bir süre için faaliyetlerini sürdürdüğü Ukrayna'nın Çernivtsi kentinden Kiev kentine geri döndüğü açıklandı.

Büyükelçiliğin Twitter paylaşımında, "Değerli vatandaşlarımız ve Ukraynalı dostlarımız, Geçici bir süre için faaliyetlerimizi, tahliye çalışmalarında lojistik merkezimize dönüşen Çernivtsi kentine kaydırmıştık. Bugün itibarıyla Kiev’e, evimize döndük" denildi.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği 11 Mart'ta geçici olarak Ukrayna'nın Çernivtsi şehrine taşınmıştı.

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