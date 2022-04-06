Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Güldere: 16 bin 700 kişinin tahliyesini sağladık

Son dakika haberi! Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere'nin açıklamalarından satırbaşları;

"Tahliye işlemleri farklı yollardan sürecek. Şimdiye kadar 16 bin 700 kişinin tahliyesini sağladık. Ancak, daha fazla tahliye için henüz erken.

Uçaklarımız güvende. Bizim uçaklarımız ayrılışı için mümkün olan ilk fırsatta talimat vereceğiz. Genel hava sahasına ilişkin yorum yapmak için biraz erken. Ülkenin büyük bir bölümde ateşkes olmadığı sürece hava sahasının açılmasının mantıklı olmadığını düşünüyorum.

Kiev'in sokaklarını görüyorsunuz. Şu an normalleşmiş bir şehir olduğunu söyleyemeyiz. Ülkenin batısıyla karadan gelmek mümkün. Ama şu aşamada çok güvenli değil. Ama özellikle hava sahası açılmadan dönüş konusunda çok acele edilmemesi gerektiğini düşünüyorum."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...